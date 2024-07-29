В Челябинске повредили 60 процентов новых остановок

В Челябинске не успевают обновлять остановки общественного транспорта – их портят вандалы. Об этом сегодня сообщил вице-мэр Андрей Ксензов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году в рамках муниципальных контрактов было установлено 110 остановочных комплексов, за первое полугодие текущего еще 42. 90 из них уж разбито. Самая сложная ситуация отмечена в Чурилово и Ленинском районе.

«Мы сейчас ищем замену стекла, которое применено на этих остановках по дизайн-коду, – сообщил Ксензов. – Либо будем применять толстое оргстекло, либо на профнастил менять».

В мэрии отмечают, что по всем фактам вандализма поданы заявления в полицию. В 60 случаях найти хулиганов будет просто, так как их действия были зафиксированы видеокамерами. По остальным предстоит кропотливая работа.

Чиновники обратились к челябинцам с призывом фиксировать Наталья Котова поручила главам районов распространить призыв среди жителей фотографировать и сообщать в мэрию и полицию о фактах вандализма, свидетелями которого они становятся.

Челябинск, Павел Зварзин

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