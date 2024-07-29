«В целом, ситуация напряженная»: вода не оставляет Ленинский район Челябинска

Ленинский район южноуральской столицы продолжает страдать от подтоплений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подтопления наблюдаются практически во всех поселках частного сектора Ленинского района Челябинска. Об этом сообщил глава территории Александр Орел.

По словам чиновника, наиболее сложная обстановка сложилась в поселках Береговом, КПЗиС. Однако основные подтопления зафиксированы в поселке Первоплановый, расположенном практически в центре района. «В целом, ситуация напряженная», – признает Александр Орел.

Так, в самой низкой точке поселка Первоплановый, на улице Толстого, в настоящее время работают три стационарных насоса, три помпы и две спецмашины МЧС. Воду после обрушившихся на Челябинск ливней откачивают уже несколько дней. Однако, по словам главы Ленинского района, ее уровень в затопленном поселке снизился незначительно.

Кроме того, по оценке вице-мэра Александра Астахова, в зоне подтопления в Ленинском районе областного центра находятся 18 многоквартирных домов. В некоторых из них нет света. В одном отключено водоснабжение.

Причиной ЧП в этой части района власти называют, помимо обильных дождей, ремонт на канализационном коллекторе на улице Барбюса. В мэрии настаивают на необходимости запустить его до конца недели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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