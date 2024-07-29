Дорога в районе под Челябинском затоплена третий день

Участок магистрали в Еманжелинском районе закрыт для проезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в Еманжелинском районе на автодороге «Разрез Батуринский – Пионерский» наблюдается выход воды на проезжую часть. На данный момент автодорога закрыта в оба направления.

Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме.

Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности искать альтернативные пути объезда.

Напомним, в минувшие выходные в связи с обильными осадками возникла угроза подтопления муниципалитета. Было принято решение ввести режим ЧС на территории Еманжелинского района.

В ночь на субботу, 27 июля, начали эвакуацию жителей поселка Пионерский, уже тогда начало затоплять часть домов.

Пионерцы были эвакуированы в пункты временного размещения в спортивной школе и в ДК имени Пушкина, а также в школе искусств имени Фридриха Липса.

Позднее было принято решение провести эвакуацию четырех улиц в поселке Рабочий.

По словам очевидцев, некоторые из домов в затопленных поселках ушли под воду практически полностью.

В воскресенье, 28 июля, местные власти заявили, что уровень воды начал спадать. Однако в родные дома жители возвращаться не торопятся, так как в выходные в обоих поселках в целях безопасности отключили подачу электроэнергии для безопасности.

Сегодня, 29 июля, в Еманжелинский район выехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В свою очередь, в администрации района заявляют, что ситуация в муниципалитете стабилизируется. Число остающихся в ПВР жителей сокращается, и два из трех уже закрыты.

По информации региональных властей, уже сегодня, 29 июля, планируется начать выплаты жителям района. Пока речь идет о единовременной помощи. В дальнейшем еманжелинцам обещают начать выплачивать компенсации за утраченное имущество.

Челябинск, Виктор Елисеев

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