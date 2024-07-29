На северо-западе Челябинска ограничат движение на оживленной магистрали

Движение в Курчатовском районе Челябинска ограничат на пять дней.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на Комсомольском проспекте ограничено движение.
«В связи с работами на инженерных коммуникациях до 2 августа ограничено движение транспорта по Комсомольскому проспекту в районе дома №69. Проезд затруднен по правой крайней полосе по направлению к центру», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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