На северо-западе Челябинска ограничат движение на оживленной магистрали

Движение в Курчатовском районе Челябинска ограничат на пять дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на Комсомольском проспекте ограничено движение.

«В связи с работами на инженерных коммуникациях до 2 августа ограничено движение транспорта по Комсомольскому проспекту в районе дома №69. Проезд затруднен по правой крайней полосе по направлению к центру», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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