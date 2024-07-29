В Челябинске задержали мигранта, пристававшего к девушке

Иностранца, пристававшего в молодой челябинке, вышлют из России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Челябинска заявила о домогательствах приезжего, которым она подверглась в подъезде многоквартирного жилого дома.

По словам девушки, иностранец зашел в подъезд дома, расположенного на северо-западе областного центра, вместе с ней. Он весьма настойчиво пытался познакомиться с горожанкой. Не остановил зарубежного гостя даже категорический отказ девушки от общения.

В итоге уралочка сообщила о назойливом незнакомце в полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, после обращения челябинки полицейские приступили к розыску молодого человека. Вскоре его задержали.

Уже при проверке документов выяснилось, что иностранец находится в России незаконно. В настоящее время он находится в центре временного содержания иностранных граждан. Суд уже принял решение о выдворении его из страны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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