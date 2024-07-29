В Миассе Поликарповский пруд покрылся мазутом. Прокуратура начала проверку

В Челябинской области прокуратура выясняет обстоятельства загрязнения городского пруда.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса начало проверку информации о загрязнении Поликарповского пруда.
Сообщение об этом появилось в социальных сетях. «Поликарповский пруд утопает в мазуте со вчерашнего дня, 10 метров прибрежная полоса в мазуте. Видимо, был какой-то большой сброс», – рассказал автор видео, опубликованного в сообществе «Инцидент Миасс».
В настоящее время сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов контролирующих органов устанавливают источник загрязнения водного объекта.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Челябинск, Виктор Елисеев
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