Два южноуральских курорта получили федеральный статус

Два южноуральских курорта включили в перечень курортов федерального значения. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в перечень, в который вошли 55 курортов, расположенных в разных регионах, одна лечебно-оздоровительная местность (в Новгородской области) и один курортный регион (Кавказские Минеральные Воды). Их работу будет координировать Министерство здравоохранения РФ. Остальные будут находиться в компетенции регионов.

В федеральном списке шесть курортов УрФО: южноуральские Увильды и Кисегач; курганские озера Медвежье и Горькое; свердловские Самоцветы и Большой Тараскуль в Тюменской области.

Отметим, что утвержденный перечень является открытым документом: после дополнительных исследований в него могут включить и другие курорты.

Челябинск, Софья Артемьева

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