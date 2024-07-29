В Миассе введен режим, эвакуированы несколько десятков человек

В Миассе введен режим чрезвычайной ситуации: в поселке Динамо затопило две улицы, людей эвакуируют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улицах Долинной и Торфянской подтопило 24 частных жилых дома и приусадебные участки. Эвакуированы 47 человек, включая 6 детей. В пунктах временного размещения находятся двое взрослых и один ребенок.

В целом, из-за повышения уровня реки Миасс и связанного с этим увеличения сброса воды на плотине Поликарповского пруда, есть угроза подтопления 40 частных жилых домов и 40 приусадебных участков.

Миасс, Павел Зварзин

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