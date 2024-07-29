Роспотребнадзор обеспокоен возможным ростом инфекционных заболевания из-за наводнений на Южном Урале

В Челябинской области сохраняется напряженная ситуация, связанная с наводнениями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, на гидропостах региона уровень воды остается высоким. Речь, прежде всего, о реках Юрюзань и Большая Сатка. Таковы данные МЧС.

Больше чем на 100% заполнены Малое Тесьменское, Айское, Юрюзанское водохранилища, городской пруд Златоуста, Саткинский городской пруд, Миасский городской пруд. На этих ГТС увеличен сброс воды.

На контроле МЧС остается 9 территорий: Еткульский, Еманжелинский, Сосновский районы, Коркино, Усть-Катав, Сатка, Куса, Миасс, Южноуральск. Предварительно в Сатке, Усть-Катаве, Кусе уровень воды идет на спад, и ситуация стабилизируется.

Наиболее напряженная обстановка остается в Миассе. Здесь власти увеличили сброс воды всего каскада водоемов, начиная с Иремельского водохранилища. «В связи с переполнением водохранилищ округа введен режим чрезвычайной ситуации на улицах Долинной и Торфянской. Ведется эвакуация жителей указанных подтопленных территорий. В ДК «Динамо» организован пункт временного размещения», – уточнили представители регионального правительства.

В связи с паводком специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль за качеством воды. Пока нарушений не выявлено. Анализы воды в Шершневском и Аргазинском водохранилищах по химическому и микробиологическому составу соответствуют норме.

Вместе с тем, санитарные врачи обеспокоены возможным ростом инфекционных заболеваний. «Во время подтопления происходит загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод. В результате разлива рек, озер, происходит смыв грязи с площадок производственных предприятий, дорог, попадание отходов и мусора в водные объекты. Загрязненная вода может явиться фактором передачи острых кишечных инфекций», – предупреждают в региональном управления Роспотребнадзора.

Южноуральцев призывают не применять в бытовых целях воду из непроверенных водоисточников, не пить сырую воду из колодцев и источников – использовать для питья бутилированную или кипяченую воду.

Фрукты и овощи рекомендуется тщательно промывать бутилированной водой и ошпаривать кипятком, регулярно и тщательно мыть руки с мылом. Работы по уборке дома и приусадебного участка на подтопленных территориях санврачи советуют проводить только в перчатках. При появлении симптомов заболевания (температура, тошнота, боль в животе, рвота, диарея) немедленно обращаться за медицинской помощью.

Кроме того, в связи с высоким риском заражения гепатитом А, управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует жителям региона, проживающим на подтопленных территориях, привиться против гепатита А в медицинских организациях по месту жительства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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