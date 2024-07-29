В Челябинской области размыло еще одну дорогу

Еще одну региональную дорогу закрыли на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства Челябинской области, сегодня, 29 июля, с 17:00 закрыта для движения автомобилей еще одна дорога регионального значения.

В Красноармейском районе невозможно передвижение машин на участке между 5 и 6 километрами магистрали Лазурный – Дубровка – граница Сосновского района.

Причина – разрушение земляного полотна в связи с прохождением дождевых вод.

Челябинск, Виктор Елисеев

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