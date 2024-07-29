Южнокорейские мультипликаторы предъявили три десятка исков южноуральцам

Южнокорейская компания Young Toys подала иски к 29 юридическим и физическим лицам в Челябинской области. Первое судебное заседание должно состоятся 30 июля.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания Young Toys является правообладателем товарного знака «Тобот», логотипа и изображения роботов-машин из популярного одноименного мультсериала. Суть претензий – нарушение права интеллектуальной собственностью при продаже игрушек.
Young Toys начал активно судиться с россиянами осенью 2023 года. Только за первые месяцы года текущего в разных регионах было подано более 100 исков. Теперь дело дошло до южноуральцев. Суммы предъявленных исков колеблются от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.
Челябинск, Софья Артемьева
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