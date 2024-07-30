30 июля ожидаются следующие события – Челябинск

30.07.2024, вторник
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09:00 Челябинск – Выезд мобильной бригады станции переливания крови (киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция по вопросам поступления на военную службу по контракту в Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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11:00 Челябинск – Громкие чтения «Пусть говорит книга» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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11:00 Челябинск – Игровая программа «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много…» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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11:30 Челябинск – Тренинг «Бизнес, деньги и семья: как сохранить баланс» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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14:00 Челябинск – Командная игра-викторина «Вместе весело шагать» к Международному дню дружбы в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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14:00 Челябинск – Встреча «Услуги ЖКХ: показания счетчика онлайн. Личный кабинет потребителя» в рамках проекта «Электронный гражданин» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Интерактив «Мои любимые книги» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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15:00 Челябинск – Правовые консультации по работе с СПС «Гарант», «Консультант Плюс», «Законодательство России» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов) (по записи)
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15:00 Челябинск – Громкое чтение художественных произведений, рекомендованных к прочтению школьной программой для детей 7-10 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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16:00 Челябинск – Праздничное мероприятие «День Военно-морского флота» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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16:00 Челябинск – Семинар «Осознанный старт на маркетплейсах: как максимизировать вероятность успешных продаж» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110к1, этаж 2)
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18:00 Челябинск – Пешая экскурсия «Улица Сибирская»: рассказ об истории улицы Труда (встреча возле памятника М.И. Глинке, пл. Искусств)
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19:00 Челябинск – Открытый показ фильма «Кыш и Два портфеля» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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19:00 Челябинск – Турнир по баскетболу 3х3 «Баскетбольное притяжения» (ул. Новороссийская, 88)
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