В Миассе из городского пруда откачали дюжину тонн нефтепродуктов

Нефтяная пленка, замеченная в выходные местными жителями, распространилась по Поликарпову пруду и реке Миасс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, в понедельник, 29 июля, к Поликарповому пруду, расположенному на территории Миасса, были направлены силы и средства областных спасателей.

Напомним, ранее в социальных сетях жители города рассказали о замеченных ими на поверхности этого водоема масляных пятнах.

На ликвидацию происшествия привлекли силы и средства трех отрядов ведомства.

Спасатели Мобильного, Миасского и Усть- Катавского отрядов ПСС Челябинской области установили два барьера боновых заграждений, позволивших локализовать распространение пятна нефтепродуктов ниже по течению.

После разведки беспилотным летательным аппаратом добровольцев из числа местных жителей был установлен и источник загрязнения. Однако представители учреждения пока его не назвали.

В настоящий момент увеличение пятна нефтепродуктов локализовано. В общей сложности установлено 200 метров боновых заграждений.

К 3:50 вторника, 30 июля, с поверхности воды в Поликарповом пруду и реке Миасс собрали, откачали и вывезли 12 тонн масляной эмульсии.

Обстоятельства и причины розлива нефтепродуктов устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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