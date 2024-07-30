Сотни домов и земельных участков в Челябинской области остаются под водой

В МЧС заявили о снижении уровня воды на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, на утро вторника, 30 июля, на всех подтопленных территориях региона наблюдается положительная динамика снижения уровня воды.

На контроле остается 230 подтопленных частных жилых домов, 396 приусадебных участков. В пунктах временного размещения остаются 84 человека, из них 12 детей.

На освобожденных от воды территориях организуются необходимые восстановительные работы.

«Мониторинг обстановки на водных объектах продолжается. Все мероприятия находятся на постоянном контроле экстренных служб, региональных и местных властей», – заверили представители МЧС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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