Народны фронт просит СК и прокуратуру проверить ремонт одной из центральных магистралей Челябинска

Народный фронт просит надзорные органы проверить челябинского подрядчика, ремонтирующего улицу Труда.

«Есть основания предполагать, что подрядчик экономит на укладке асфальта. Эксперты Народного фронта осмотрели выравнивающий слой покрытия на улице Труда и сделали замеры. Результаты не просто удивили – давно мы не сталкивались с такой беззастенчивой «экономией» на госконтракте», – заявили общественники.

И пояснили: согласно контракту подрядчик должен делать выравнивающий слой толщиной не менее 4 см с применением смеси А16НТ. Она содержит щебень минимального размера в 16 мм. Смесь с таким составом, соблюдая технологию, невозможно уложить в слой меньше 3 см.

Однако на некоторых участках толщина выравнивающего слоя составляет 1,5 – 2 см.

«Крайне вероятно, что при укладке использовали не ту смесь, что утверждена контрактом (возможно, что была применена А8НТ, которую как раз-таки можно уложить полуторасантиметровым слоем).

В чем выгода для подрядчика, если обе смеси стоят одинаково? Секрет в том, что если использовать смесь А8НТ, это позволяет укладывать слой в 2 раза тоньше, а значит, можно сэкономить на общем объеме материала. И уложить не 4000 тонн, как это требуется, а в 2 раза меньше, – поясняют в «Народном фронте». – Экономия около 7 миллионов рублей.

Этим можно объяснить и то, почему еще на этапе аукциона подрядчик уронил стоимость контракта почти вдвое: с 81,7 млн рублей до 47,14 млн.

Эти работы, как оказалось, уже приняты заказчиком без замечаний и оплачены». Народный фронт обратился в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой срочно проверить участников контракта, чтобы исключить вероятность подлога при выполнении работ. Общественники считают необходимым выяснить, какая смесь используется подрядчиком на самом деле, промерить фактическую площадь ремонтируемой поверхности дороги и сделать вырубки для определения точного объема использованной смеси.

Кроме того, они просим проверить и законность действий чиновников, принявших и оплативших работы.

Челябинск, Павел Зварзин

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