Сброс воды из Шершневского водохранилища продолжают увеличивать

Власти Южного Урала заявили о планах дальнейшего увеличения объемов сброса воды из Шершневского водохранилища.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сброс воды из главного питьевого источника областного центра увеличен до 80 кубических метров в секунду и в дальнейшем в соответствии с регламентом будет увеличен до 90 кубических метров в секунду, чтобы минимизировать риски наводнений и поддерживать необходимую отметку уровня воды.

Напомним, впервые сброс воды из Шершневского водохранилища увеличили в субботу, 27 июля. В секунду из водоема сбрасывали 60 кубометров. Из-за этого затопило городской пляж на Шершнях, набережную в районе улицы Кирова, территорию у ЖК Манхеттен, а также дорогу на Университетской набережной под мостом на улице Северо-Крымской.

В понедельник, 29 июля, сброс увеличили до 70 кубических метров в секунду, при этом к вечеру стало понятно, что на этом увеличении все не закончится.

Между тем, началось подтопление поселка Мелькомбината: расположенные у воды земельные участки постепенно уходят под воду. В настоящее время представители мэрии Челябинска обходят домохозяйства в поселке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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