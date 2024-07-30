СКР начал проверку жалобы челябинцев на постоянные наводнения

Руководство СКР отреагировало на обращение жителей Ленинского района Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, председатель ведомства доложить ему о результатах проверки по обращению жителей затопленного Ленинского района Челябинска.

Напомним, ранее жители поселка Первый плановый, расположенного в Ленинском районе Челябинска, пригласили кандидата в губернаторы Челябинской области и одновременно действующего главу региона Алексея Текслера на встречу с избирателями. Соответствующие документы были доставлены в пятницу, 26 июля, в приемную губернатора.

Их дома, расположенные внутри квартала, ограниченного улицами Гагарина, Агалакова, Лизы Чайкиной, Новороссийской топит второй год – с тех пор как начали сооружать набережную находящегося рядом озера Смолино. Жители поселка обращались во все инстанции, но понимания не нашли. Сильные ливни ситуацию усугубили.

Устав ждать помощи от городских властей, обитатели Первого планового решили напрямую обратиться к губернатору, тем более, что он баллотируется на второй срок и, по идее, должен быть заинтересован в избирателях.

Вечером понедельника, 29 июля, поговорить с главой региона пришли около 200 человек – не только обитатели Первого планового, но и жители улиц Энергетиков, Трубников и других затопленных территорий района. Но Алексей Текслер не пришел. И даже не прислал на встречу никого из своих заместителей.

С челябинцами смог встретиться лишь глава Ленинского района Александр Орел. Он признал: ситуация сложная; взял подготовленные горожанами к встрече документы, сказал, что ему необходимо с ними ознакомиться, и удалился. Горожане остались в недоумении. Ведь в администрацию района они обращались не раз и детально рассказывали о своей проблеме.

Не устроили челябинцев и заверения представителя прокуратуры, что ведомство возьмет ситуацию на контроль. В прокуратуру тоже писали неоднократно, но за год никаких действий со стороны надзорного ведомства не увидели.

Участники встречи приняли резолюцию, которую решили отправить президенту России Владимиру Путину, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, исполняющему обязанности прокурора Челябинской области Евгению Федорову и, конечно, губернатору Алексею Текслеру.

«Люди теряют имущество, вынуждены тратить огромные силы и средства для спасения своих домов, жить по знакомым, родственникам и друзьям, потому что дома затоплены, – говорится в обращении. – Осадки в нашем случае – это не первопричина такого массового потопа. Поселок топит второй год, и эти ливни просто вскрыли серьезность проблемы!"

Местным властям нет никакого дела до беды горожан, о чем свидетельствуют горы бумаг-отписок, полученных ими из всевозможных ведомств города и области за прошедшие два года, уверены южноуральцы.

По словам челябинцев, они составили карту подтопления, где только на начало недели 262 дома и участка затоплены. Но их может быть и больше, так как некоторые горожане не имеют возможности передать нам данные в силу возраста.

«Администрация района и города во всех СМИ рапортует, что ситуация не критическая и она под контролем. Под каким контролем, когда вода несмотря на круглосуточные откачки только прибывает? Выгребные ямы переполнены, поселок – один сплошной канализационный сток! Домашняя птица гибнет от интоксикации! А насосы, которые качают воду с нашего поселка, перестают работать при отключении электроэнергии, которая пропадает постоянно», – рассказали челябинцы.

При этом еще в 2017 году по заявлениям многих жителей поселка Первый плановый прокуратура Ленинского района Челябинска подавала иск к администрации города о возложении на нее обязанности по организации системы водоотведения дождевых вод на многих улицах поселка. Иск удовлетворили в полном объеме. Мэрия отчиталась, что работы проведены и установлены водоотводные трубопроводы и дренажные колодцы, обустроенная система полностью обеспечивает потребность населения. Но поселок вновь топит.

Не исключено, что причина – в строительстве набережной на берегу озера Смолино, предполагают горожане.

После публикации обращения СКР начал проверку.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя регионального правления СКР Константину Правосудову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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