В Челябинской области двое иностранцев похитили жителя Таджикистана

В Челябинской области задержаны двое иностранных граждан, подозреваемых в похищении человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления СКР по Челябинской области, возбуждены уголовные дела в отношении двоих граждан Азербайджана, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве.

По данным следствия, вечером 29 июля текущего года вблизи дома №17 по улице Энгельса в Еманжелинске мигранты затолкали в машину 23-летнего гражданина Таджикистана. После этого они связались с сожительницей иностранца и, угрожая убить его, потребовали у нее полмиллиона рублей.

Силовики задержали 27-летних похитителей достаточно быстро. В настоящее время планируется предъявить им обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовных дел продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе законность пребывания фигурантов на территории Российской Федерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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