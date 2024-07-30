ООО «Огнеупор» запустило современное и экологичное производство

В ООО «Огнеупор» (входит в Группу ПАО «ММК») начал работу участок фракционных заполнителей и тонкомолотых фракций. С запуском нового участка выпуск готовой продукции – высококачественных заполнителей и смеси для бетона – увеличится до 10 тыс тонн в год.

«Для ООО «Огнеупор» ввод нового участка – серьёзный шаг в развитии технологий и повышении эффективности. Окупаемость проекта порядка трёх лет, и это очень хороший показатель. Но самое главное: участок позволит предприятию обеспечить ММК продукцией более высокого качества», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, давший команду к запуску участка.

Одной из целей проекта было также создание комфортных условий для работников – благодаря запуску участка выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократятся на более чем 42 тонн в год и составят 3,3 тонны в год. Действующие здесь установки обеспечивают очистку на 99,9%.

Решение о реализации проекта было принято в мае 2021 года. Разработчиком технологии, главным проектировщиком и поставщиком оборудования был выбран ЗАО «Урал-Омега», исполнителем строительно-монтажных работ – ООО «Капитель».

Новый участок оснащён самым современным технологическим оборудованием, причём большая его часть – разработки российских специалистов. Участок состоит из двух технологических линий. Первая – комплекс по получению тонкомолотых фракций (материала с тонкостью помола 63 микрона). Вторая технологическая линия – дробильно-сортировочный комплекс, где изготавливаются фракционные наполнители, которые используются в дальнейшей технологической цепочке ООО «Огнеупор», а также как вид готовой продукции.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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