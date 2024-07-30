Сброс воды из Шершневского водохранилища увеличат до 100 кубов в секунду

Объем сброса воды из Шершневского водохранилища снова увеличивают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям принял решение нарастить объемы сброса воды из главного питьевого источника областного центра до 100 кубических метров в секунду. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.

Напомним, впервые сброс воды из Шершневского водохранилища начали увеличивать на прошлой неделе после нескольких дней проливных дождей и роста уровня воды в водоемах.

После того, как из водохранилища начали сбрасывать 60 кубометров, в Челябинске затопило городской пляж на Шершнях, набережную в районе улицы Кирова, территорию у ЖК Манхеттен, а также дорогу на Университетской набережной под мостом на улице Северо-Крымской.

После увеличения объемов до 70-80 кубометров в секунду началось подтопление поселка Мелькомбината: расположенные у воды земельные участки постепенно уходят под воду.

Между тем, в Челябинском гидрометцентре сообщили о возобновлении ливней в регионе с 31 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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