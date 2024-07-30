В Челябинске обитатели нового ЖК жалуются на жуткое зловоние

Обитатели нового жилого комплекса «Никс Лайн на Блюхера» на юге Челябинска жалуются на жуткое зловоние, распространяющееся с 1 по 10 этажи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам жильцов дома №123-И из-за проблем с коллектором в подъездах сначала появился запах сырости, а потом начало пахнуть канализацией. Зловонная вода затопила цоколь и даже добралась до лифта в одном из подъездов. Управляющая компания попыталась откачать воду из подвала, но неудачно. Жуткий запах добрался даже до 10-го этажа.

Теперь в ситуации будет разбираться прокуратура.

«Прокуратура Советского района Челябинска с выездом на место проверит информацию о затоплении дворовой территории многоквартирных жилых домов, – сообщили в ведомстве. – По итогам проверки будет дана принципиальная оценка бездействию ответственных лиц коммунальных предприятий при содержании общего имущества собственников, а также объектов инженерной сети водоотведения».

Отметим, что дом введен в эксплуатацию в конце 2023 года, так что говорить об изношенности сетей не приходится.

Челябинск, Павел Зварзин

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