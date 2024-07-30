Несколько десятков жилых домов подтоплены в Миассе

Повысился приток воды в Миасский городской пруд.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в связи с повышением притока воды в Миасский городской пруд были увеличены сбросные показатели.
Из-за роста уровня воды оказались подтоплены 28 частных жилых домов и приусадебных участков.
Жителей затопленных домов эвакуировали к их родственникам и знакомым. От размещения в пунктах временного размещения они отказались.
Организован постоянный мониторинг уровня воды.
Челябинск, Виктор Елисеев
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