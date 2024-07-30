В Челябинской области организовали горячие линии для пострадавших от наводнений

Пострадавшие от наводнений южноуральцы могут обратиться в правительство и прокуратуру Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горячую линию по выплатам в связи с подтоплением организовало региональное министерство социальных отношений.

«Всю информацию о выплатах можно уточнить по телефону 8-922-71-54-772. Линия работает ежедневно, с 8:30 до 19:00, включая выходные дни», – сообщили в ведомстве.

В минсоце напомнили, что в настоящее время муниципальные комиссии проводят оценку ущерба и составляют списки пострадавших. Кроме того, по решению региональных властей гражданам окажут материальную помощь.

Между тем, в прокуратуре Челябинской области продолжают контролировать ситуацию с наводнениями.

По информации надзорного ведомства, в связи с интенсивными ливневыми осадками и увеличением притока воды произошло подтопление жилых домов и приусадебных участков на территориях Карабаша, Верхнеуральского, Еткульского, Сосновского районов, городов Еманжелинска, Копейска, Коркино, Миасса, Сатки, Усть-Катава, Чебаркуля и Челябинска.

В этих территориях на места, подвергшиеся затоплению, выезжали прокуроры для проведения встреч с жителями.

В пунктах временного размещения проверили организацию питания, социально-бытовые и санитарные условия пребывания граждан, обеспечение медицинской помощью, питьевой водой и предметами первой необходимости. Местным жителям разъяснили порядок выплаты социальной помощи, механизм работы комиссий по оценке причиненного паводком ущерба.

Также организована работа временных приемных для жителей пострадавших районов, продолжается работа «горячих линии» по вопросам предоставления мер социальной поддержки пострадавшим и иным вопросам соблюдения их прав и законных интересов.

Телефоны горячих линий в прокуратурах:

Верхнеуральск – 8(35143) 2-24-83, 2-25-70;

️Еманжелинск – 8(35138) 2-12-37, 89962302192;

Еткуль – 89193578176, 8(35145) 2-16-82;

️Карабаш – 89512453950;

️Копейск – 8(35139) 2-54-17;

Коркино – 8(35152) 4-03-02, 4-03-00;

Магнитогорск – 8(3519) 28-38-38;

️Миасс – 8(35135) 5-19-50; 5-35-91;

️Сосновский район – 8 (35144) 5-11-92;

️Сатка – 8(35161) 4-35-56;

Усть-Катав – 8(35167) 3-14-81;

Челябинск – 89925258245;

Чебаркуль – 8(35168)2-02-97.

Челябинск, Виктор Елисеев

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