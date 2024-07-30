В Челябинске закрывают мост, ведущий со Свердловского тракта в Металлургический район

В Челябинске закрывают движение по одному из мостов.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в связи с подъемом уровня воды в реке Миасс, сегодня, 30 июля, в 22:00 закрывается движение по мосту, соединяющему Свердловский тракт и улицу Дубравную, известному также как «Хитрый мостик».

Этот мост популярен у автомобилистов, так как позволяет быстро попасть со Свердловского тракта на улицы Богдана Хмельницкого и Байкальская. Но пока придется объезжать через начало Металлургического района.

Отметим, что подъем воды может быть связан с увеличением сброса воды из Шершневского водохранилища: обычная скорость составляла 5 кубометров в секунду, а сейчас – 100 кубов.

Челябинск, Павел Зварзин

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