В Челябинской области констатируют очень высокий риск подъема воды до опасных отметок

В Челябинской области отмечается очень высокий риск подъема воды в связи с предстоящими дождями. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Как уже сообщал «Новый День», в ближайшие трое суток на Южном Урале ожидаются сильные ливни и, как следствие, интенсивные подъемы уровней воды, местами до отметок, при которых возникают неблагоприятные и опасные явления, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, зоны затопления пойменных участков.

В данный момент подтопленными остаются 214 жилых домов и 20 садовых строений, а также 350 участков. Большая часть из них находится в Коркино и Еманжелинске.

Режим ЧС действует в 8 муниципалитетах – в Карабаше, Миассе, Сатке, Еманжелинске, Верхнеуральске, Коркино, Еткульском и Сосновском районах, ещё в 10 муниципалитетах введен режим повышенной готовности.

Челябинск, Павел Зварзин

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