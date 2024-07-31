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Среда, 31 июля 2024, 05:13 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

31 июля ожидаются следующие события – Челябинск

31.07.2024, среда

  • 11:00 Челябинск – Экскурсионный проект «Экскурсии по заречью» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

  • 11:00 Челябинск – Презентация палаты динамического наблюдения и знакомство с работой экстренного приемного отделения Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корп. 4)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная состоянию строительной отрасли в Челябинске и Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ВИПР, ул. Елькина, 45А, 3-й этаж)

  • 15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

  • 15:00 Челябинск – Литературный бенефис «Питомец муз, питомец боя» к 240-летию Дениса Давыдова (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

  • 16:00 Челябинск – Вечер танцев для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у главной сцены)

  • 16:00 Челябинск – Открытие выставки «Этно-арт. Южный Урал» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

  • 16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

  • 18:00 Челябинск – Фестиваль актуального научного кино ФАНК и кинопоказ фильма «Карбоновые полигоны» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

  • 19:00 Челябинск – Фитнес-зарядка Salsation Fitness (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

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