В Челябинской области остаются подтопленными сотни домов и приусадебных участков

Подтопленные территории Челябинской области постепенно освобождаются от воды, но подтопления еще возможны.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ГУ МЧС, вода еще не ушла из 238 подтопленных частных жилых домов и с 361 приусадебного участка. В пунктах временного размещения остаются 34 человека, из них 7 детей.

Кроме того, по-прежнему закрыты для проезда 2 автодороги регионального значения:

– Красносельское – Сухарыш( участок км 10),

– Лазурный – Дубровка (участок км 5-6)

На других дорогах осталось 6 участков, где наблюдаются переливы дождевых вод, движение автомобильного транспорта по ним открыто.

Между тем, синоптики обещают сегодня местами сильные и очень сильные ливни, в связи с чем в ближайшие 3 дня возможны интенсивные подъемы уровней воды, местами до отметок, при которых возникают неблагоприятные и опасные явления, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, зоны затопления пойменных участков.

Челябинск, Софья Артемьева

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