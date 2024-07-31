Пьяный челябинец напал с ножом на 16-летнего парня в центре города

Южноуралец устроил поножовщину в сквере Искусств в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во вторник, 30 июля, в сквере Искусств на набережной реки Миасс в центре Челябинска.

Нетрезвому горожанину не понравилось, что группа подростков громко слушала музыку. Предложение сделать звук потише молодые люди проигнорировали, между ними и челябинцем вспыхнула перепалка.

В какой-то момент мужчина выхватил нож и ударил 16-летнего юношу в ногу.

По информации пресс-службы УМВД по Челябинску, челябинца задержали. Ему 51 год. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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