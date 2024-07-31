Копейчанину, забившему молотком соседку, вынесли приговор

Житель Копейска, насмерть забивший соседку молотком, получил длительный срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, областной суд признал 43-летнего неоднократно судимого южноуральца виновным в разбое и убийстве.

В ходе следствия было установлено, что днем 8 марта прошлого года нетрезвый мужчина решил ограбить свою соседку по дому, расположенному на проспекте Славы. Прихватив с собой молоток, он попросил женщину пустить его в квартиру, чтобы позвонить. Оказавшись в чужом жилище, он начал избивать копейчанку молотком: по телу и голове было нанесено не меньше 14 ударов. Расправившись с хозяйкой квартиры, он сбежал, прихватив с собой сумочку с документами и деньгами, телефон и фитнес-браслет – в общей сложности на сумму более 24 тысяч рублей.

Убийцу задержали в тот же день. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.

Также суд удовлетворил исковые требования родственников погибшей о компенсации причиненного морального вреда на общую сумму 4 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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