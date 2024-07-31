В Челябинске зафиксировали почти девятикратное превышение ПДК сероводорода

В июне выбросы сероводорода превышали разовое ПДК почти в 9 раз.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в июне текущего года наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 10 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске, 2 постах в Златоусте.

В областном центре средняя за месяц концентрация формальдегида была превышена в 1,8 раза.

Кроме того, разовые концентрации сероводорода в течение первого летнего месяца добирались до значения в 8,8 ПДКмр, формальдегида – 1,7 ПДК, озона – 1,3 ПДК.

В Магнитогорске среднемесячные концентрации взвешенных веществ оставались в норме. Однако разовые концентрации взвешенных веществ фиксировались на уровне 1,9 ПДК, сероводорода – 6,9 ПДК.

В Златоусте отметили превышение среднемесячной концентрации формальдегида, в целом по городу, в 1,3 раза. Максимальные разовые концентрации составили: оксида углерода – 1,3 ПДК, формальдегида – 1,6 ПДК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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