В Копейске изменили маршрут автобуса из-за затопленной дороги

Из-за потопа на трассе один из маршрутных автобусов Копейска изменил маршрут.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобус №26 «Автовокзал – Железнодорожный – Старокамышинск – Октябрьский» временно изменил маршрут.
Причиной корректировки стало затопление участка автодороги в районе Копейского завода изоляции труб (КЗИТ), которое не могут ликвидировать уже несколько дней. «Транспорт не может проехать по улице Мечникова от улицы Лунной до улицы Светлой из-за затопления проезжей части», – уточнили в мэрии.
О проблемах на магистрали копейчане стали активно сообщать еще в понедельник, 29 июля. За прошедшие два дня здесь застряли в огромной луже несколько автомобилей. Вечером вторника, 30 июля, здесь же заглох микроавтобус, работающий на маршруте №26.
До устранения подтопления автобусы маршрута направлены:
1 единица – Автовокзал – Железнодорожный – КЗИТ;
4 единицы – Автовокзал – поселок Бажово – Старокамышинск – Октябрьский.
Отметим, представители перевозчика предупредили, что пока автобусы работают без расписания.
Челябинск, Виктор Елисеев
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