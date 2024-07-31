В Копейске изменили маршрут автобуса из-за затопленной дороги

Из-за потопа на трассе один из маршрутных автобусов Копейска изменил маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобус №26 «Автовокзал – Железнодорожный – Старокамышинск – Октябрьский» временно изменил маршрут.

Причиной корректировки стало затопление участка автодороги в районе Копейского завода изоляции труб (КЗИТ), которое не могут ликвидировать уже несколько дней. «Транспорт не может проехать по улице Мечникова от улицы Лунной до улицы Светлой из-за затопления проезжей части», – уточнили в мэрии.

О проблемах на магистрали копейчане стали активно сообщать еще в понедельник, 29 июля. За прошедшие два дня здесь застряли в огромной луже несколько автомобилей. Вечером вторника, 30 июля, здесь же заглох микроавтобус, работающий на маршруте №26.

До устранения подтопления автобусы маршрута направлены:

1 единица – Автовокзал – Железнодорожный – КЗИТ;

4 единицы – Автовокзал – поселок Бажово – Старокамышинск – Октябрьский.

Отметим, представители перевозчика предупредили, что пока автобусы работают без расписания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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