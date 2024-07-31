В Челябинске изменили маршруты четырех автобусов

В Металлургическом районе Челябинска меняют маршруты общественного транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», до 8 августа транспорт не сможет проехать по улице Дегтярева на участке от улицы 60-летия Октября до Трудовой.
Причиной ограничений стали аварийные работы на сетях.
На это время автобусы маршрутов №19, №35, №42 и №300 изменили маршруты. Они объезжают закрытый участок по Сталеваров – Трудовой.
Челябинск, Виктор Елисеев
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