В Челябинске изменили маршруты четырех автобусов

В Металлургическом районе Челябинска меняют маршруты общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», до 8 августа транспорт не сможет проехать по улице Дегтярева на участке от улицы 60-летия Октября до Трудовой.

Причиной ограничений стали аварийные работы на сетях.

На это время автобусы маршрутов №19, №35, №42 и №300 изменили маршруты. Они объезжают закрытый участок по Сталеваров – Трудовой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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