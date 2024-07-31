В Челябинске остановили регистрацию авто и выдачу водительских прав из-за проблем с электричеством

В одном из подразделения ГАИ Челябинска приостановили работу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, сегодня, 31 июля, в межрайонном регистрационно-экзаменационном подразделении Челябинской области (МРЭО Челябинск, улица Харлова, 20) оказание государственных услуг остановлена регистрация транспортных средств.

Кроме того, челябинцы не могут получить и заменить водительские удостоверения.

Причиной стали проблемы с электроснабжением. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей.

Об устранении неисправностей будет сообщено дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube