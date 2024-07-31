В Челябинске остановили регистрацию авто и выдачу водительских прав из-за проблем с электричеством

В одном из подразделения ГАИ Челябинска приостановили работу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, сегодня, 31 июля, в межрайонном регистрационно-экзаменационном подразделении Челябинской области (МРЭО Челябинск, улица Харлова, 20) оказание государственных услуг остановлена регистрация транспортных средств.
Кроме того, челябинцы не могут получить и заменить водительские удостоверения.
Причиной стали проблемы с электроснабжением. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей.
Об устранении неисправностей будет сообщено дополнительно.
Челябинск, Виктор Елисеев
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