Экс-сотрудник Росгвардии, насмерть сбивший 14-летнюю челябинку, предстанет перед судом

В суд направлено уголовное дело о ДТП в Челябинске, в котором погибла 14-летняя школьница.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла рано утром 6 июня нынешнего года у дома №8 по Свердловскому тракту. Около 04:25 «Форд Фокус», несшийся со скоростью около 122 километров в час, сбил 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных повреждений школьница скончалась на месте аварии. В момент ДТП водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее выяснилось, что водитель был действующим сотрудником Росгвардии. После аварии его отстранили от работы, а впоследствии уволили.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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