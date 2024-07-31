В детском лагере Озерска заболели сразу пятеро детей

В озерском детском лагере «Отважных» заболели сразу пятеро детей: ночью и утром 30 июля у них поднялась температура, началась рвота.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Озерского городского округа, заболевших изолировали от других детей и отправили домой. Причина заболевания пока не уточняется.

Представители Центра гигиены и эпидемиологии №71 ФМБА провели и противовирусные мероприятия на территории лагеря. Администрации ДОЛ рекомендовано каждый час проводить дезинфекцию, разобщить отряды, отменить общие мероприятия, вести медицинское наблюдение за детьми. Ситуация не квалифицируется как эпидемическая. Смена в лагере завершится завтра, 1 августа.

Озерск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube