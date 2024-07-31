Сброс воды из Шершневского водохранилища увеличили до 110 кубометров в секунду

В Челябинске вновь увеличили объемы сброса воды из главного питьевого источника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, соответствующее решение было принято на штабе по ликвидации последствий паводка.

В ходе заседания глава Южного Урала Алексей Текслер назвал обстановку в отдельных муниципальных образованиях региона напряженной, в том числе, потому, что осадки продолжаются.

«В Челябинске на Шершневском водохранилище с 11:00 увеличен сброс воды до 110 кубических метров в секунду. Это необходимо для приведения уровня воды в искусственном накопителе в нормативное состояние, с возможностью принять новую дождевую воду (уровень воды в Шершнях начал снижаться)", – заявили представители региональных властей.

Продолжается мониторинг возможных подтоплений вниз по течению реки Миасс в Челябинске, Сосновском и Красноармейском районах.

По данным МЧС России, в 7 территориях региона действует режим ЧС, в 9 муниципалитетах – режим повышенной готовности.

На особом контроле ситуация в Миассе. В зоне пристального внимания остаются Коркинский муниципальный округ, Еманжелинский и Еткульский районы и ряд других территорий.

По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. «Проведены пробы на микробиологические показатели и вирусологические исследования в сетях подтопленных территорий. Все пробы соответствуют нормам. На объектах общественного питания и в торговле, где были отключения света и перебои с водоснабжением, а также в ПВРах пробы пищевой продукции показали соответствие нормам», – отметили в пресс-службе губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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