Ливень спровоцировал транспортный коллапс в Челябинске

10-балльные автомобильные пробки сковали почти весь Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ураганный ветер с ливнем и градом обрушился на областной центр во второй половине среды, 31 июля.

Первым пострадал северо-запад Челябинска. Здесь ливень продолжался около 20 минут, а затем сменился градом. Не менее 10 минут сильный дождь бушевал в центре города.

В то же время ураганный ветер привел к обрушению деревьев в различных районах города, свалил железные «деревья» на набережной реки Миасс и сорвал металлические листы покрытия с крыши автоцентра на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Калининском районе Челябинска.

Потоки воды затопили несколько улиц, в том числе Солнечную и Братьев Кашириных. Не обошлось и без отключений электроснабжения в жилых домах.

После удара стихии большая часть Челябинска встала в 10-балльных автомобильных пробках. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено практически на всех основных магистралях Калининского, Курчатовского, Центрального и Советского районов. Значительные сложности испытывают автомобилисты в Тракторозаводском районе областного центра. Стоит движение и на некоторых участках дорог в Металлургическом и Ленинском районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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