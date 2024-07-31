Теперь официально: Евгений Кузнецов подписал контракт с питерским СКА

Воспитанник «Трактора», покинувший НХЛ после череды отказов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хоккеист Евгений Кузнецов подписал контракт с ХК СКА из Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает официальный сайте клуба.

«Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона 2027/28», – уточнили представители армейцев.

Евгений Кузнецов – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Начал профессиональную карьеру в 2009 году. Завоевал в составе «черно-белых» серебряные медали сезона 2012-2013 годов, Кубок континента и бронзовые медали в сезоне 2011-2012 годов. В 2014 году расторг контракт с «Трактором» и перешел в клуб «Вашингтон Кэпиталз». В 2017 году он подписал второе соглашение на восемь лет стоимостью 62,4 миллиона долларов.

Пик карьеры Евгения Кузнецова в НХЛ пришелся на сезон 2017-2018 годов, когда его клуб завоевал Кубок Стэнли. После этого результаты форварда стали ухудшаться. В 2018 году появились слухи о проблемах хоккеиста с наркотиками. В 2019 году во время чемпионата мира по хоккею у него в крови обнаружили кокаин. Тогда он впервые стал участником программы помощи игрокам НХЛ.

В феврале нынешнего года хоккеиста отстранили от игр в НХЛ, объявив о том, что он вновь стал участником программы помощи. В начале марта НХЛ разрешила хоккеисту возобновить тренировки в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», заявив, что спортсмен перешел на этап последующего лечения в рамках программы помощи игрокам. В тот же день руководство команды выставило Кузнецова на драфт отказов.

Поначалу ни один из клубов НХЛ не решился взять Кузнецова в свой состав. В результате хоккеиста передали в аренду «Херши Беарз» – фарм-клубу «Вашингтон Кэпиталз», играющему в Американской хоккейной лиге. Однако через неделю «Кэпиталз» обменял Евгения Кузнецова в клуб «Каролина Харрикейнз».

За новую команду южноуралец успел провести несколько матчей в плей-офф Кубка Стэнли. А в середине июля уже «Харрикейнз» выставил Кузнецова на драфт отказов.

После этого заговорили о возможном возвращении хоккеиста в КХЛ. Позднее появилась информация о том, что Евгений Кузнецов достиг соглашения с питерским СКА. Вчера, 30 июля, на официальном сайте клуба его фото даже появилось в разделе «Команда». Однако потом исчезло. Сегодня в СКА официально объявили о подписании контракта с хоккеистом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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