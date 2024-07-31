Украл, угнал, расстрелял: вынесли приговор военнослужащему, выпустившему автоматную очередь в толпу

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор младшему сержанту, устроившему в сентябре прошлого года стрельбу в Миассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ночью 10 сентября 2023 года военнослужащий напал на водителя «КамАЗа» и угнал грузовик. Не прошло и получаса, как его остановили на Тургоякском шоссе сотрудники ГАИ. Но почему-то не задержали.

Поэтому вечером того же дня он выпивал со своими приятелями, и один пожаловался, что его обидели двое знакомых. Изрядно «приняв на грудь», мужчина на машине другого приятеля отправился разыскивать обидчиков.

Их он заметил в группе людей на улицу Свердлова в Миассе, и выпустил в их сторону очередь из автомата, который ранее украл у одного из сослуживцев. В итоге ранения получили четыре человека.

Когда стрелка задержали, выяснилось, что в период мобилизации этот военнослужащий без уважительных причин дважды вовремя не явился на службу.

По совокупности преступлений суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Челябинск, Павел Зварзин

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