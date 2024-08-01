1 августа ожидаются следующие события – Челябинск

01.08.2024, четверг
-
08:00 Челябинск – Зарядка с заслуженным мастером России по тхэквондо и серебряным призером Олимпийских игр 2020 года Татьяной Мининой (площадка у ЖК «Алое поле», пр. Ленина, 64д)
-
09:30 Челябинск – Пресс-подход к министру социальных отношений Челябинской области Ирине Буториной по вопросам предоставления выплат в связи с ЧС в ряде муниципальных образований Южного Урала (министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)
-
10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов) (по записи)
-
10:30 Челябинск – Встреча «Международный флешмоб женственности» в рамках встреч сообщества «Про женщин», ведущая – психолог Марина Жерихова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
10:00 – 12:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» для детей до 14 лет (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
-
14:00 Челябинск – Акция «Международный флешмоб женственности» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
-
14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Мастер-класс «Сургучная печать» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
-
19:00 Челябинск – Показ фильма под открытым небом «Домовята. Навстречу приключениям» (парк «Сад Победы», ул. Героев Танкограда, 79)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»