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Четверг, 1 августа 2024, 06:17 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

1 августа ожидаются следующие события – Челябинск

01.08.2024, четверг

  • 08:00 Челябинск – Зарядка с заслуженным мастером России по тхэквондо и серебряным призером Олимпийских игр 2020 года Татьяной Мининой (площадка у ЖК «Алое поле», пр. Ленина, 64д)

  • 09:30 Челябинск – Пресс-подход к министру социальных отношений Челябинской области Ирине Буториной по вопросам предоставления выплат в связи с ЧС в ряде муниципальных образований Южного Урала (министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)

  • 10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов) (по записи)

  • 10:30 Челябинск – Встреча «Международный флешмоб женственности» в рамках встреч сообщества «Про женщин», ведущая – психолог Марина Жерихова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

  • 10:00 – 12:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» для детей до 14 лет (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

  • 14:00 Челябинск – Акция «Международный флешмоб женственности» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

  • 14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 15:00 Челябинск – Мастер-класс «Сургучная печать» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

  • 19:00 Челябинск – Показ фильма под открытым небом «Домовята. Навстречу приключениям» (парк «Сад Победы», ул. Героев Танкограда, 79)

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