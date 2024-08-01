Синоптики рассказали, каким будет август на Южном Урале

Август на Южном Урале обещает быть нежарким и относительно сухим. Правда, первые дни месяца этому прогнозу противоречат.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в августе среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается в пределах нормы – плюс15 – плюс 20 градусов Цельсия. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма месяца 32-90 мм).

В целом, отмечают синоптики, по количеству в общей сумме в августе выпадает осадков на порядок меньше, чем в июле, но они так же имеют характер ливневых. Так что не редко в августе фиксируются опасные явления, такие как сильный ливень или очень сильные дожди.

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В ЦГМС пояснили, что количество осадков – это высота слоя воды в миллиметрах, который образовался бы на поверхности земли (1 кв. м), если бы она была абсолютно ровная, то есть, осадки бы не стекали, не просачивались в почву и не испарялись.

В прогнозах синоптики используют более понятные качественные характеристики осадков:

слабый дождь – 0,0-0,2 мм/12ч (т.е. за половину суток);

небольшой дождь – 0,3-2 мм/12ч;

умеренные осадки – 3-14 мм/12ч;

кратковременный дождь (ливневого характера) – 0,3-14 мм/12ч;

сильный дождь – 15-49 мм (15-29 мм в горных районах) /12ч;

очень сильный дождь – 50 мм (30 мм в горных районах) /12ч;

сильный ливень – 30 мм за 1 час;

продолжительные дожди – 100 мм/48ч (или 60 мм/48ч в горных районах).

На первый взгляд, 15 мм это не так уж много, однако при таком количестве осадков на 1 квадратный метр иногда можно видеть, как улицы превращаются в «реки». Все объясняется тем, что земная поверхность неровная. Поэтому выпавшие осадки стекают в пониженные участки, образуя бурные ручьи и глубокие лужи. Более интенсивные осадки имеют более серьезные последствия.

Опасными метеорологическими явлениями, которые своей интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также, могут нанести значительный ущерб отраслям экономики, считаются «очень сильные дожди» и «сильные ливни», а так же «продолжительные дожди».

Кроме того, в условиях частого выпадения осадков, происходит переувлажнение почвы. В агрометеорологии есть такое понятие «НПВ»– наименьшая полевая влагоемкость. Это максимальное количество воды, которое может впитать почва. На глубине 1 метр эта величина равна 180 мм, вся остальная выпадающая влага будет стекать или испаряться (почва больше впитать не сможет).

Несмотря на то, что долгосрочный прогноз обещает в августе осадки меньше нормы, согласно среднесрочному, дожди на Южном Урале будут идти минимум до середины следующей недели.

Например, сегодня ожидаются местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град; в пятницу и субботу – кратковременные дожди.

Добавим, что абсолютный минимум температур в августе, зафиксированный на Южном Урале за всю историю наблюдений составляет минус 5 градусов Цельсия, абсолютный максимум – плюс 39.

Челябинск, Софья Артемьева

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