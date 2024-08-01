В Челябинске почти 10 лет не подключали к инженерным сетям участки, выделенные многодетным семьям

Власти Челябинска около 10 лет не подключали к инженерным сетям целый микрорайон, пришлось вмешаться прокуратуре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2014 году в Челябинске началось формирование микрорайона Развязка, в котором около 190 земельных участков были переданы многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

На протяжении почти 10 лет муниципалитет не принимал мер по газификации населенного пункта и его оснащению инженерными сетями. Это не позволяло многодетным семьям возводить жилье, и они обратились в прокуратуру.

«Лишь после прокурорского реагирования администрацией Челябинска утвержден проект планировки территории с межеванием для строительства инженерных сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, спроектированы объекты коммунальной инфраструктуры», – сообщили в ведомстве.

По итогам аукциона в апреле и мае текущего года заключены муниципальные контракты на строительство хозяйственно-противопожарного водопровода для жилых домов, а также сетей водоотведения и насосной станции общей стоимостью 59,4 млн руб. Завершено строительство газораспределительной системы протяженностью 14,2 км, смонтированы 417 отводов к отмежеванным земельным участкам. Кроме того, в соответствии с муниципальным контрактом организовано грейдирование дорог в поселке и обеспечено их текущее содержание.

В результате активизировалась застройка населенного пункта: возведены 37 частных домов, на технологическое присоединение к газовым сетям подано более 70 заявок.

Челябинск, Софья Артемьева

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