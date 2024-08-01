В Копейске введен режим ЧС

В Копейске объявлен режим ЧС, соответствующее решение приняла накануне комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, на 31 июля в Единую диспетчерскую службу поступило 316 заявлений о подтоплении домов. Много обращений поступает с территорий, ранее не страдавших от избытка влаги: сел Калачево и Синеглазово, поселков Октябрьский, Козырево, Потанино и Железнодорожный. Сложная ситуация сохраняется в поселках Бажово и Горняк. Фиксируется подтопление многоквартирных домов в центре города.

Напомним, на территории Копейского городского округа находятся более 60 прудов-испарителей с ливневыми стоками. Из-за отсутствия надлежащего водоотвода подтопляются частные дома и приусадебные участки. Поднялась вода в реке Чумляк.

В городе развернуты три пункта временного размещения граждан: в школах №13 (Горняк), №32 (Железнодорожный) и Доме культуры имени Бажова (Бажово). Еще один пункт будет организован в ДК поселка Заозерный.

В мэрии отмечают, что угроза новых подтоплений сохраняется, так как обильные дожди на территории Челябинской области продолжатся еще пару дней.

Копейск, Павел Зварзин

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