Магнитогорцам рассказали о дальнейших перспективах развития «Притяжения»

Общественникам Магнитогорска рассказали о планах развития курорта «Притяжение».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Общественной палате Магнитогорска состоялся очередной круглый стол, посвященный перспективам по улучшению инфраструктуры, улично-дорожной сети и работы общественного транспорта.

Одним из докладчиков выступил заместитель директора по развитию ООО «Территория Притяжения» Владимир Дремов, который рассказал общественникам Магнитки о перспективных планах развития уникального городского курорта. Напомнив о третьей очереди курорта «Притяжение», которую ввели в эксплуатацию ко Дню металлурга, причем в запуске светомузыкального фонтана по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин, заместитель директора по развитию поделился планами.

«К следующему Дню металлурга запустим еще один знаковый объект – детский центр развлечений площадью 10 тысяч квадратных метров. В здании расположится атриум со стеклянной крышей, и остекление сделают таким образом, чтобы пропускало все градиенты света. В центре организуют шесть локаций: арены для лазертага и киберспорта, VR-парк, научно-технический музей «Экспериментариум», отдельную развивающую зону для детей от трех до семи лет, семейный тематический ресторан», – рассказал Владимир Дремов.

Кроме того, в районе пересечения улиц Советской и Оренбургской построят четырехзвездочный отель на 180 номеров площадью 15 тысяч квадратных метров. Семиэтажное здание будет выполнено в форме, позволяющей продемонстрировать гостям лучшие панорамные виды «Притяжения». Кроме комфортабельных апартаментов, в отеле будут конференц-зал, переговорные, рестораны, бассейн, спа, фитнес. В настоящее время идет выбор проектной организации. Само проектирование займет год и еще два года потребует стройка.

А уже в октябре этого года начнется строительство термального комплекса площадью 6 тысяч квадратных метров. Термы будут примыкать к существующему отелю «Европа», подлежащему модернизации, и соединятся с ним теплым переходом. В термальном комплексе «Притяжения» будут работать четыре уличных подогреваемых бассейна площадью более тысячи квадратных метров, одиннадцать бань, в том числе панорамная и русская парная, большая зона общепита. По расчетам, комплекс будут посещать не менее 1200 человек в сутки, так как благодаря доступным ценам услугами терм сможет воспользоваться каждый житель Магнитогорска, а также гости города, уверены представители курорта.

Еще один проект – микрорайон, под который выделено 84 гектара. В горизонте 10-15 лет там возведут 660 тысяч квадратных метров жилья классов «комфорт» и «комфорт плюс». В таком формате в Магнитогорске еще не работал ни один застройщик.

Первая очередь – 220 тысяч квадратных метров, она должна появиться в 2027 году. Квартиры с панорамными окнами, высотой потолков от трех метров. Сами здания – от пяти до 24 этажей: каскадная застройка с продуманным архитектурным ансамблем, доминантами которого станут четыре башни. Старт продаж квартир первой очереди будет дан в 2026 году.

Уже запроектированный и прошедший государственную экспертизу многофункциональный медицинский центр, по словам Владимира Дремова, станет объектом регионального значения. Вместимость центра – 494 койки. Работать там будут почти полторы тысячи сотрудников. Семиэтажное здание с прилегающей территорией разместится на 13 гектарах в районе пересечения улиц Зеленая и Оренбургская.

Другой знаковый объект – академия хоккея на базе санатория «Южный». В составе академии предусмотрены жилой кластер для спортсменов, две крытые ледовые площадки и трибуна на 1200 зрителей.

Команда городского курорта «Притяжение» открыта для обратной связи и уделяет внимание всем замечаниям и предложениям посетителей, подвел итог выступлению Владимир Дремов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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