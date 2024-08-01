Житель Челябинска заявил, что из его крана бежит огненная вода, причем в буквальном смысле слова «огненная». Подтвержадющее видео он выложил в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автор ролика утверждает, что почувствовал резкий химический запах из крана, решил провести эксперимент и поднес к воде зажигалку. Струя загорелась, правда, всего на доли секунды, но мужчина чуть не обжег себе руку. Поднес зажигалку второй раз – ситуация повторилась. Автор видео предположил, что это из-за гиперхлорирования, связанного с дождевыми паводками.

В Роспотребнадзоре признали: вода из-под крана, действительно, может пахнуть хлором, так как в Челябинске, Еманжелинске, Карабаше, Коркино, Миассе и в ряде других территорий усилили меры по обеззараживанию для предотвращения распространения кишечных инфекций после подтопления. «Воду из-под крана необходимо отстаивать в течение нескольких часов или кипятить, – рекомендовали в ведомстве. – Для иных бытовых нужд (мытье, стирка и так далее) холодная вода из системы водоснабжения безопасна».

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А вот химики кипятить хлорированную воду сразу из-под крана не рекомендуют.

«При кипячении в ней образуются неприятные вещества как по вкусу, так и по своей токсичности: это хлорпроизводные гуминовых кислот и хлороформ, – цитировала в 2018 году «Комсомольская правда» доктора химических наук, декана химического факультета Института естественных и точных наук ЮУрГУ Вячеслава Авдина. – При регулярном применении они могут провоцировать различные заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек, воспаление желчного пузыря. Хлороформ оказывает влияние на центральную нервную систему.

Чтобы удалить остатки хлора из воды, перед кипячением ей нужно дать отстояться. Минимум 2-3 часа, а лучше 5-6. Можно еще дополнительно отфильтровать воду, причем подойдут самые дешевые фильтры. Также перед забором воды в емкость желательно дать ей как следует протечь».

При этом специалисты усомнились в подлинности видео, решив, что оно постановочное: «Хлор не горит. Вспыхнуть вода может, только если в ней много спирта (около 30%) и метана. Но их в жидкость не добавляют», – написал telegram-канал Mash Ural со ссылкой на химиков.

Между тем, уральцы огненной воде не сильно удивились: «Да это природный газ попал в трубы скорее всего, подобное было в ХМАО», – комментируют одни.

«Мы в детстве так делали: сначала брызгаешь газ из зажигалки в кран, потом включаешь воду и поджигаешь – горит», – рассказывают другие.

«Кто-то в доме неправильно подключил газовый водонагреватель», – предполагают третьи.

«Такая вода – это слишком сурово даже для Челябинска», – считают четвертые.

Челябинск, Павел Зварзин

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