Движение по главной магистрали Челябинска ограничат почти на две недели

Часть перекрестка проспекта Ленина и улицы Горького в Челябинске будет временно закрыта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по капитальному ремонту путей с 22 часов 2 августа до 22 часов 14 августа будет закрыт поворот с проспекта Ленина улицу Горького.

На этот же период движение трамваев прекращается, обо всех изменениях в маршрутах будет сообщено дополнительно.

Водителей просят быть предельно внимательными при проезде перекрестка и заранее планировать свои поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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