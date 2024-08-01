В Челябинске устраняют последствия разгула стихии

Власти Челябинска рассказали, какие районы города сильнее пострадали от удара стихии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, подрядные организации городского комитета дорожного хозяйства продолжают работы по устранению последствий вчерашнего разгула стихии.

Больше всех пострадали Калининский, Курчатовский, Металлургический и Тракторозаводский районы областного центра.

«На данный момент проводятся работы по уборке сломанных веток и деревьев с улично-дорожной сети, очистка проезжей части и тротуаров, восстановление светофоров, дорожных знаков и растяжек, очистка ливневых канализаций и дождеприемных решеток», – уточнили представители городских властей.

О проблемных участках челябинцы могут сообщить по телефону диспетчера комитета дорожного хозяйства: +7 951 771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры, куда можно отправить текстовое сообщение с фотоснимками).

Челябинск, Виктор Елисеев

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