В Челябинске устраняют последствия разгула стихии

Власти Челябинска рассказали, какие районы города сильнее пострадали от удара стихии.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, подрядные организации городского комитета дорожного хозяйства продолжают работы по устранению последствий вчерашнего разгула стихии.
Больше всех пострадали Калининский, Курчатовский, Металлургический и Тракторозаводский районы областного центра.
«На данный момент проводятся работы по уборке сломанных веток и деревьев с улично-дорожной сети, очистка проезжей части и тротуаров, восстановление светофоров, дорожных знаков и растяжек, очистка ливневых канализаций и дождеприемных решеток», – уточнили представители городских властей.
О проблемных участках челябинцы могут сообщить по телефону диспетчера комитета дорожного хозяйства: +7 951 771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры, куда можно отправить текстовое сообщение с фотоснимками).
Челябинск, Виктор Елисеев
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