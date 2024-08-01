Сотни домов и участков в Челябинской области остаются затопленными

Вода постепенно покидает подтопленные территории Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, минувшей ночью дополнительно подтопленных жилых домов и приусадебных участков не зафиксированного.

На 7:30 четверга, 1 августа, вода остается в 195 частных жилых домах и на 321 приусадебном участке.

В трех пунктах временного размещения остаются 38 человек, в том числе 9 детей.

Сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличивались.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области ведут круглосуточный мониторинг обстановки в регионе.

Между тем, в области началась выплата компенсаций южноуральцам, пострадавшим от наводнений. По информации пресс-службы правительства региона, на 14:00 среды, 31 июля, единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей получили 505 человек.

Кроме того, вчера первые жители региона получили выплаты по утрате имущества и предметов первой необходимости (к ним относятся мебель для сна и приема пищи, газовые и электроплиты, холодильники, насосы, водонагреватели и прочее). Напомним, в случае полной утраты каждому пострадавшему из областного бюджета обещают выплатить по 150 тысяч рублей, в случае частичной утраты (три и более предмета из списка) – по 75 тысяч рублей.

После ликвидации последствий паводка региональное правительство также обещает решить проблему с повреждением жилых помещений. В случае, если восстановление дома возможно, власти намерены оказать помощь в ремонте. Если же специальная комиссия признает жилое помещение не пригодным для проживания, южноуральцам выплатят денежную компенсацию.

Каждое решение о выплате принимается специальной комиссией

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube