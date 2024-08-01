Каслинец, грозивший отрубить руки пасынку, предстанет перед судом

Житель Каслинского района ответит в суде за истязание несовершеннолетнего пасынка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в истязаниях пасынка и угрозе убийством.

По версии следствия, с декабря 2022 по ноябрь 2023 года южноуралец систематически избивал своего 13-летнего пасынка с использованием ремня и металлической кочерги.

Кроме того, во время одной из ссор отчим схватил топор и пригрозил отрубить подростку руки и убить его.

В настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в социальном учреждении.

Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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