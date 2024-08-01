Южноуралец стал чемпионом России по академической гребле

Воспитанник магнитогорской спортшколы завоевал золото чемпионата России по гребному спорту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спортсмен из Магнитогорска Александр Яковлев поднялся на первую ступень пьедестала чемпионата России и Кубке олимпийских чемпионов ААACUP, который проходит в эти дни в Москве. Об этом сообщается в паблике спортивной школы по академической гребле «Умка» (Магнитогорск), чьим воспитанником является Александр.

Вчера, 31 июля, Александр Яковлев в составе экипажа мужской парной четверки вместе с Максимом Жевлаченко, Антоном Васиным и Александром Ковальским финишировал первым на дистанции 2000 метров с результатом 5 минут 43,171 секунды.

«Программа чемпионата России идентична олимпийской программе соревнований по академической гребле, которая проходит в эти дни на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже. Это добавляло особую значимость соревнованиям, в которых принимают участие более 500 спортсменов из более чем 20 субъектов РФ, а также белорусские гребцы», – отметили в спортшколе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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